Ascolti tv, Amadeus si divide in due, ma il Nove va a picco. Striscia la Notizia in risalita (dietro al solito De Martino)

Ascolti tv ieri 21 ottobre 2024: Striscia la Notizia cresce a 3 milioni di spettatori per il 14,26% di share

Amadeus le sta provando tutte per risollevare le sorti di Chissà chi è ma nulla sembra funzionare. Il game show ieri è andato in onda per la prima volta suddiviso in due parti ma il risultato è stato molto peggiore rispetto alla media. Chissà chi è ha infatti raggiunto 372.000 spettatori (1.8%), nella prima parte dalle 20:49 alle 21:04 e 528.000 spettatori (2.5%) nella seconda parte dalle 21:08 alle 21:52.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 21 ottobre 2024 per l'access prime time delle altre reti: Cinque Minuti su Rai1 con 4.586.000 spettatori (22.46%) e Affari Tuoi di Stefano De Martino con 5.595.000 spettatori (26.36%), Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.025.000 spettatori (14.26%), TG2 Post con 509.000 spettatori (2.38%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.291.000 spettatori (6.22%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.133.000 spettatori (5.47%) e Un Posto al Sole con 1.507.000 spettatori (7.06%). Da segnalare RealTime Casa a Prima Vista vola come sempre alto con 863.000 spettatori (4.1%).

Ascolti tv, Paolo Del Debbio e Lilli Gruber, chi ha vinto la sfida dei talk

4 di Sera di Paolo Del Debbio su Rete 4 con 1.052.000 spettatori (5.09%) nella prima parte e 982.000 spettatori (4.58%) nella seconda parte, Lilli Gruber con Otto e Mezzo su La7 raccoglie 1.843.000 spettatori (8.66%).