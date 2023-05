Ascolti TV ieri 22 maggio 2023: boom di Report, Porro invece cala

Ascolti TV ieri 22 maggio 2023: Quarta Repubblica arriva a 811mila spettatori per il 5,5% di share

Canale 5 vince in prima serata con L’Isola dei Famosi, seguita da 2.530.000 spettatori pari al 18.7% di share. Rai1 è medaglia d'argento negli ascolti TV con la seconda puntata della fiction Vivere non è un gioco da ragazzi, che ha appassionato 2.920.000 spettatori pari al 16.1% di share. Report è in terza posizione con 1.733.000 spettatori pari all’8.9% di share. Report Plus arriva a 1.253.000 spettatori (7.7%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 22 maggio 2023 per le altre reti: NCIS Los Angeles su Rai2 con 943.000 spettatori (4.7%) e Blue Bloods con 845.000 spettatori (5.2%), Suicide Squad su Italia 1 con 935.000 spettatori (5.4%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 811.000 spettatori (5.5%), Speciale Atlantide – Andrea: scandalo a corte su La7 con 373.000 spettatori (1.9%), A Testa Alta su TV8 con 408.000 spettatori (2.1%), Only Fun – Comico Show sul Nove con 715.000 spettatori (3.9%).

Ascolti TV ieri 22 maggio 2023 nell'access prime time

Rai1 si vince negli ascolti TV di ieri 22 maggio 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ottiene 4.037.000 spettatori con il 21.6% di share. Affari Tuoi arriva a 4.696.000 spettatori con il 23.3% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.398.000 spettatori (16.8%), NCIS su Italia 1 con 1.314.000 spettatori (6.7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.199.000 spettatori (6.3%), Stasera Italia su Rete 4 con 768.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 703.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.410.000 spettatori (7%).