Ascolti Tv, Monica Setta traina il pomeriggio di Rai 2

Monica Setta con il suo "Storie di donne al bivio week end" ha portato a casa quasi il 5 per cento con circa 500mila teste raddoppiando il traino di Playlist al 2.9. Dopo la Setta Top tiene al 4 per cento con circa 400mila teste. Dati alla mano, il pomeriggio del sabato della giornalista è sopra di 1 punto e mezzo rispetto all'anno scorso. Storie di donne al bivio sbarca in prima serata venerdì 27 dicembre alle 21 su Rai 2 e venerdì 3 gennaio alla stessa ora sempre su Rai 2.