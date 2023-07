Bianca Berlinguer, contrattone da 600mila euro a Mediaset

Berlinguer difenda la memoria di Berlusconi



Bianca Berlinguer su Rete 4? «Ha firmato un Contrattone-lo ha rivelato Dagospia-da 600mila euro a Mediaset”.

Nessun imbarazzo, evidentemente, della “zarina rossa” nel percepire mega-emolumenti da un’azienda fondata da un imprenditore, di recente scomparso, Silvio Berlusconi che, secondo le inchieste postume della Procura di Firenze, avrebbe incassato consistenti gruzzoloni dai boss spietati di Cosa Nostra….

La figlia di Enrico Berlinguer, dunque, non è tra i “giornalisti, che insistono nella tesi assurda, illogica, molto più che infamante, secondo cui papà Silvio sarebbe il mandante delle stragi mafiose del 1993-94”, come ha scritto, indignata, martedì, Marina Berlusconi al direttore de “Il Giornale”, Minzolini.

“Davvero qualcuno può credere -ha chiesto la presidente di Mondadori-che Silvio Berlusconi abbia ordinato a Cosa Nostra di scatenare morte e distruzione, per agevolare la sua discesa in campo nel lontano gennaio del 1994 ? Ed è credibile, poi, che abbia costruito una delle principali imprese del Paese utilizzando capitali mafiosi ?”.

Non lo crede, certamente, la marchesa Berlinguer, altrimenti, non avrebbe firmato con Mediaset-la cui proprietà è stata ereditata dai figli maggiori di Berlusconi-un contrattone da direttore di Tg, 600 mila euro, il doppio, cioè, di quanto incassava in Rai, che non poteva darle più di 240 mila euro. E sarebbe naturale, e anche doveroso, che donna Bianca spiegasse, a poco più di un mese dalla scomparsa del Cav. a colleghi e compagni di ritenere grave, oltre che poco credibile, che la Procura di Firenze abbia ripreso, imperterrita, la caccia a Berlusconi, defunto, con l'accusa più delirante : quella di mafiosità.