Casini striglia Telese e Aprile su La7: "Caso Sangiuliano? Mi invitate per parlare di gossip"

Durante la trasmissione "In Onda" su La7, l’ex leader dell’UDC e attuale membro del PD, Pierferdinando Casini, perde la pazienza con i conduttori Luca Telese e Marianna Aprile. I conduttori avevano iniziato la puntata con un servizio riguardante il "caso del ministro Sangiuliano" e la presunta nomina di una consulente, una vicenda che era stata smentita seccamente dalle fonti ufficiali. Al ritorno in studio, i conduttori chiedono a Casini un commento su questa controversia.

Casini, visibilmente irritato, critica la scelta dei temi trattati: “Mi invitate per parlare di gossip e non di questioni serie”, lamenta. Sottolinea che ci sono questioni ben più urgenti e rilevanti da discutere, ribadendo che le risposte alle questioni sollevate dovrebbero emergere dalle sedi istituzionali adeguate, non dai dibattiti televisivi. “Ho solo un quarto d'ora a disposizione e mi fate perdere tempo con queste questioni?”, prosegue, evidenziando le sue priorità.

Il clima in studio diventa teso quando Telese tenta di difendere la scelta editoriale, affermando che si tratta di una notizia rilevante e non di gossip. Tuttavia, Casini non accetta la giustificazione e richiama i conduttori alla responsabilità di trattare argomenti di maggiore importanza istituzionale.

Il tempo a disposizione di Casini termina e la trasmissione va in pubblicità, annunciando un prossimo blocco focalizzato sulla situazione in Medio Oriente. Casini, con un tono quasi di rimprovero, conclude: “Eh, per le cose serie non mi invitate...”.