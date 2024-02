Chi è Giuliano Guida Bardi, ospite prezzemolino di Lilli Gruber

Giuliano Guida Bardi conduce due programmi su Giornale Radio e ha scritto un libro

Chi segue Otto e Mezzo su La7 sicuramente conoscerà Giuliano Guida Bardi, ospite fisso del programma e tuttologo di cui però non è ben chiaro quale siano effettivamente ruolo e competenze. Sappiamo che è nato a Nuoro e oltre ad essere un volto televisivo conduce due programmi su Giornale Radio. Il primo è L'Attimo Fuggente insieme a Luca Telese e il secondo, in solitaria, "Il punto G".

"Scrittore e giornalista. - si legge nella sua biografia sul sito di Giornale Radio - Piccolissimo imprenditore, pilota d’aereo, velista. Ama la Repubblica, crede nel progresso e spera nella redenzione". Afferma di essere stato un collaboratore di Francesco Cossiga e ha scritto un libro dal titolo "E a noi?".

Giuliano Guida Bardi in passato millantava di essere vicepresidente di Federalberghi Sud Sardegna pur non essendo proprietario di strutture recettive, tanto da essere smentito dal vero presidente dell'associazione Paolo Manca in una intervista al Fatto Quotidiano.