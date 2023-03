Chiara Ferragni, ultimatum a Fedez: "Ora basta. O scegli me o...". Rumor sconvolgenti sulla crisi dei Ferragnez

Fedez davanti a un bivio. Chiara Ferragni: "O scegli me, oppure...". Rumor sconvolgenti sui Ferragnez

Fabrizio Corona sgancia una "bomba" clamorosa sui Ferragnez. Il "Re dei paparazzi", sul proprio canale Telegram, ha lanciato un'indiscrezione a dir poco sconvolgente su Chiara Ferragni e Fedez, forse la coppia Vip più celebre del nostro Paese.

Secondo i media nostrani, le due star sarebbero in crisi da diverso tempo e, in particolare, l'episodio del bacio appassionato di Fedez e Rosa Chemical a Sanremo 2023 (condito dalla simulazione di un atto sessuale) non avrebbe aiutato a migliorare le cose. Ma secondo Fabrizio Corona ci sarebbe ben altro sotto. Chiara Ferragni, infatti, non sarebbe imbestialita con il cantante milanese per “i fatti” di Sanremo, ma per il rapporto di suo marito con lo youtuber bolognese Luis Sal.

Ed è qui che la notizia inizia a farsi sconvolgente. Come scrive Corona sul suo canale Telegram, Fedez e Luis Sal avrebbero avuto una relazione amorosa. E così, la regina delle influencer ha messo il marito davanti a un bivio: o lei o Luis Sal.

A legittimare la clamorosa indiscrezione potrebbe essere l’assenza, per la prima volta in ben 113 episodi, dello youtuber bolognese al fianco di Fedez nell’ultimo episodio di Muschio Selvaggio, podcast e format inventato dai due e in onda in streaming su YouTube.