Qn, Monrif sepolto da 95 mln di debiti. Perdite tamponate con i soldi pubblici

Qn, emorragia senza fine per il gruppo Monrif. Persi 50 milioni in 10 anni

Un altro conto in rosso per Andrea Riffeser Monti, il patron della quotata Monrif, e presidente degli editori italiani, che ha in pancia via Editoriale Nazionale i quotidiani Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e la testata comune a tutti e tre, Quotidiano Nazionale (Qn).

I primi 9 mesi del 2023 si sono infatti chiusi a livello consolidato con una perdita netta di 3,7 milioni di euro, in crescita sullo stesso periodo dell’anno precedente che aveva archiviato i conti con una perdita per 3 milioni. Ma del resto non è una grande notizia, dato che Monrif è anni che chiude i bilanci in rosso.

Negli ultimi 10 anni 50 milioni di perdite con solo due anni di utile

Negli ultimi 10 anni ha chiuso con utili solo 2 volte, mentre le perdite cumulate ammontano a quasi 50 milioni di euro. Pesano i giornali dentro la società quotata che si occupa anche di immobiliare a alberghi. La sola editoria è da anni in difficoltà. Nell’ultimo rendiconto Editoriale Nazionale, la società che raggruppa le testate e la concessionaria hanno visto perdite per 5,4 milioni su ricavi per poco più di 87 milioni in calo di oltre 6 milioni su settembre del 2022.

Il business editoriale vede i costi superare i ricavi con una marginalità industriale negativa. La crisi delle vendite dei quotidiani, che vale per quasi tutti gli editori, è il vulnus nei conti dell’azienda presieduta dal presidente della Fieg. Anche l’intero 2022 che si era chiuso con un piccolissimo utile di 300mila euro, aveva visto l’ennesimo calo dei ricavi del business editoriale e ancora perdite per 2,7 milioni. Di fatto alberghi e immobiliare compensano solo in piccola parte la continua erosione di ricavi (con conseguenti perdite) del business dei 4 quotidiani del gruppo.

Con il cappello in mano a chiedere aiuti pubblici

E così, anno dopo anno, Riffeser Monti mette mano a piani di crisi, con ristrutturazioni del personale e pre-pensionamenti di giornalisti e poligrafici. Ed è in prima fila, come presidente degli editori italiani, il cui incarico avviato nel 2018 è stato confermato fino al 2026, a chiedere aiuto allo Stato. Soldi pubblici per pagare in parte i pre-pensionamenti dei giornalisti e ora più di recente i contributi straordinari su carta e copie vendute. E guarda caso quell’aiuto pubblico tampona le perdite dei giornali.

Dallo Stato contributi per 5,9 milioni di euro

Nella relazione sul bilancio di settembre Monrif ricorda che nei conti non sono inclusi i crediti d’imposta per il sostegno del Governo riferiti alle copie vendute che per il 2021 e il 2022 valgono 5,9 milioni di euro e che saranno incassati sul bilancio annuale del 2023, consentendo di annullare le perdite. Ma la Monrif della famiglia Riffeser Monti non ha solo un problema di quasi nulla redditività, ma è sommersa sa un mare di debiti.

Debito sopra i 90 milioni di euro

Il debito finanziario netto vale ben 95 milioni di euro. In cassa ci sono 12 milioni di euro, il patrimonio netto del gruppo (eroso dalle perdite decennali) è di meno di 18 milioni e i margini lordi industriale è di 8 milioni a fronte di un debito finanziario netto di 95 milioni. E non è un caso che solo per pagare gli interessi sul debito escano dai conti del gruppo 5 milioni di oneri finanziari all’anno che ovviamente impattano sull’ultima riga di bilancio. Ma mentre Monrif veleggia stancamente da anni, con il suo retaggio di perdite, il suo patron Andrea Riffeser Monti si remunera e bene costantemente.

La famiglia Riffeser Monti porta a casa 1,5 milioni di compensi l'anno

Nel 2022, per i suoi vari incarichi in azienda ha ricevuto poco più di 1 milione di euro. Ma in azienda lavorano anche i due figli Matteo e Sara. Il primo ha avuto compensi per 254 mila euro, la figlia per 222mila euro. La famiglia Riffeser Monti ha così incassato nel complesso quasi 1,5 milioni di euro per un anno di lavoro in un’azienda fortemente indebitata e che ha cumulato decine di milioni di perdite negli ultimi anni.