Crozza/Briatore dopo il furto in centro a Milano: «Milano era il quadrilatero della moda, adesso è il triangolo dei bermuda”

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza nei panni di Flavio Briatore spaventato dopo il furto del suo zainetto in pieno centro a Milano: «E il sindaco Sala dice che va tutto bene. Ma bene di cosa… Sala! Milano era il quadrilatero della moda adesso è il triangolo dei Bermuda che ingoia gli zainetti. Milano ormai è solo ladri. L'altro giorno con l'alluvione c'erano i pirati coi galeoni! Io ormai quando vengo a Milano vengo col blindato. Da Montecarlo a Milano mi muovo solo con la talpa per scavare i tunnel della metropolitana perché a stare in superficie ho paura.»