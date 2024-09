Crozza nei panni di Giorgia Meloni: "Elon è contenuto nella parola M-ELON-I... Siamo come Lilli e il Vagabondo

Nella nuova puntata della nuova stagione di “Fratelli di Crozza”, in onda ogni venerdì in prima serata su NOVE e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza veste i panni della premier Meloni per commentare la sua nuova amichevole alleanza con Elon Musk: «Ammazza che maschio Musk! Io e Elon… siamo uguali. E poi “Elon”… è contenuto nella parola M-elon-i… lo senti? Ce l’ho proprio dentro… due anime che collimano… pensieri che vibrano all’unisono… siamo patrioti, sovranisti, valori condivisi… semo come Lilli e il Vagabondo… [...] Come no? Fammi ricapitolare un attimo… tu mi staresti a dire che… Elon sarebbe un tossico… mezzo fru fru… che si compra l’embrione su Amazon… e poi si compra pure Amazon? Quindi allora io avrei toppato a scegliere come alleato quello che i viaggi su Marte se li fa col peyote… così come ho toppato a scegliere Sangiuliano... Lollo… Giambruno… Salvini non ne parliamo. Per cui… a conti fatti… io sono Giorgia… sono madre… sono cristiana… ma sono pure una… che di maschi… non ci capisce un cazzo!»