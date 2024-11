Crozza nei panni di Sinner: "Essere 'per bene' va bene, ma il 43% di tasse per me non va bene!"

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni del numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, in procinto di avviare una sua Fondazione per aiutare famiglie e bambini in difficoltà ma società e introiti, esentasse, restano a Montecarlo: «Ma, intanto, erario… ha già soldi di suo per bene. E poi… se io… pago tasse in Italia… come tutti… nessuno sa che pago tasse… e diventa normale che pago tasse… nessuno dice: che brava persona per bene… che paga tasse… tutti dice: come si dice quelli che stanno attaccati sotto al pube… sei un cog**one che paga tasse. Se io invece faccio… carità con fondazione… tutti dire… che brava persona per bene… che fa carità con fondazione… per bene. Cioè… “per bene” … va bene… ma 43% di perbene… per me… non va bene. Con la Fondazione per bene… sono io… a decidere la percentuale… di carità per bene… perché poi… se diventi troppo per bene… pagando le tasse in Italia… rischi di diventare… antipatico… male.»