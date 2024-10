Crozza su Valditara e la Riforma del voto in condotta: "Non conta la condotta, conta il conto"

Nella nuova puntata di "Fratelli di Crozza", in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza affronta i gravi problemi delle scuole in Italia, dove si sono verificati 69 crolli in un anno e 6 edifici su 10 risultano privi di agibilità. Nel frattempo, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Valditara, propone una riforma sul voto in condotta: «Col 5 in condotta… sei bocciato. Bravo Valditara! È lì da due anni… 69 crolli solo negli ultimi 12 mesi…e a lui è venuto in mente il 5 in condotta. Pensa che Riforma. Mi domando, ma il cinque in condotta vale solo per gli studenti…o vale anche per i Ministri…che sembra…come dire…che ci prendano per il culo? Per carità, gli atti di violenza a scuola, bullismo compreso, sono gravissimi e vanno puniti. Ma erano puniti anche prima…non è che la bocciatura se l’è inventata Valditara! [...] Che poi… che credibilità ha Valditara a parlare di atti di bullismo quando nella sua maggioranza ci sono deputati che vanno alle feste di Capodanno con la pistola? A ‘sto bullo… non glielo dai 5 in condotta? Non dovresti bocciarlo dal Parlamento? Eh, no… ha trovato un accordo, ha pagato il ferito e non gli fanno nemmeno il processo. Cari ragazzi in ascolto, avete capito quale profonda morale si trae da questa lezione? Nella vita non importa quanto hai in condotta, importa solo quanto hai sul conto.»