David Puente non compare sul sito dell’Ordine nazionale dei Giornalisti

David Puente, il “cacciatore di bufale”, non compare sul sito dell’Ordine nazionale dei giornalisti

Dopo il caso di Dario Fabbri, collaboratore di Open, che non aveva mai smentito chi lo diceva laureato se ne prospetta forse un altro, nello stesso giornale. Ma procediamo con ordine. Il professore di Scienza delle Finanze Riccardo Puglisi aveva sollevato dubbi sul passato accademico di Fabbri, volto ormai notissimo come “esperto di geopolitica”.

Dicevamo che Fabbri, messo alle strette dal professore universitario, aveva alla fine dovuto cedere rivelando in una intervista di aver solo intrapreso gli studi di Scienze Politiche alla Luiss ma di aver poi abbandonato all’ultimo anno per concentrarsi esclusivamente sulla geopolitica, come autodidatta, perché convinto che il percorso universitario non trattava bene alcuni settori che a lui interessavano. La risposta è parsa una toppa peggiore del buco perché non ha convinto nessuno, anzi ha irritato l’opinione pubblica e specialmente i social.

In tutti i convegni e le interviste Fabbri non ha mai smentito il titolo di “dottore”. Nella Chiesa cattolica, che dispiega la sua saggezza nei secoli, non esiste solo il “peccato” ma anche il “peccato di omissione” che è considerato addirittura più grave di quello per così dire semplice. Fabbri però scrive per Open, il giornale on-line fondato da Enrico Mentana ed è addirittura direttore editoriale della rivista Domino dove Mentana è direttore responsabile.

Successivamente una devastante intervista della Jena Antonino Monteleone a Mentana ha mostrato al pubblico una immagine poco edificante del noto direttore che ha strappato di mano con violenza il telefonino all’intervistatore e si è contraddetto diverse volte sulla attività di Fact checking interno che Open avrebbe svolto proprio sui titoli del loro collaboratore Fabbri. Quindi Mentana era a conoscenza del fatto che Fabbri non era laureato ma all’inizio dell’intervista, che ognuno può ancora liberamente vedere sul web, Mentana aveva negato di conoscere alcunché della vicenda. Ma ora veniamo al punto.

Open è un giornale completamente basato su un supposto fact checking effettuato da David Puente, noto con il suggestivo nome di “cacciatore di bufale”. Si tratta di un personaggio molto divisivo che sul web è spesso messo alla gogna per il suo carattere irascibile, per la sua saccenza e per il fatto di bloccare chiunque al minimo accenno di dissenso dalle sue idee. E così è stato così anche questa volta. Puente, capo dell’anti bufala di Open, tutto preso a dare la caccia alle bufale altrui si è fatto scappare una bufala gigante che aveva proprio in casa sua. I commenti su Twitter sono tuttora spietati e chiunque li può andare a vedere.

Gli viene sostanzialmente chiesto – anche in maniera molto “colorita” - perché non abbia come al solito scritto un articolo sulla “bufala da omissione” – chiamiamola così - del suo collega Fabbri. Puente infatti, in genere molto ciarliero, tace. Nell’intervista delle Jene viene chiesto a Mentana come mai il Fact checking si scateni su qualche utente sconosciuto come “fragolina31” con una produzione copiosa di delucidazioni (contate ben 15.000 battute) e sul clamoroso caso Fabbri non sia stato invece scritto nulla. Un bello smacco per lo Sherlock Holmes dell’indagine giornalistica. Ma potrebbe esserci dell’altro.

Il suo pomposo nome completo si declina così: David Alejandro Puente Anzil. Ovunque è scritto che è “giornalista professionista” e sicuramente sarà così. Tuttavia consultando il sito nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e provando le diverse combinazioni dei tanti nomi non esce niente. Abbiamo anche noi svolto un po’ di Fact checking e andando sul suo profili Linkedin compare un: “Esame di idoneità professionale per giornalisti” dell’Ordine Nazionale, “emissione novembre 2021”. Ma cosa significa? Ha svolto solo l’esame o ha conseguito il titolo? La dizione non è chiara e di questi tempi meglio chiarire bene.

E se è stata effettivamente conseguita è mai possibile che non sia stata ancora registrata sul sito a quasi due anni di distanza, quando in genere avviene dopo qualche mese? Quindi Puente non risulta attualmente iscritto all’Ordine. Forse lo è stato in passato ma attualmente no. Ma per svolgere la professione di giornalista bisogna essere iscritti all’Ordine. L’articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sancisce che “nessuno può assumere il titolo né esercitare le funzioni di giornalista se non è iscritto all’Albo professionale” e a maggior ragione se uno è vicedirettore di una testata preclara.

Questa sarebbe una ennesima tegola caduta su Open e su Mentana che si ritrova un vicedirettore che non è in regola. Forse Puente dovrebbe ricordarsi di una massima di Pietro Nenni: “C’è sempre un puro più puro di te che ti epura”. Ma sarà stato veramente di Nenni questo aforisma o sarà l’ennesima bufala del web? Forse Puente può aiutarci magari dicendoci perché non compare sugli elenchi ufficiali pur utilizzando il titolo professionale.

Aggiunta

Solo cercando nel sito degli iscritti della Lombardia -e facendolo col doppio cognome- esce fuori l’iscrizione, ma resta la forte anomalia che nel sito a livello nazionale di un Ente pubblico, quello che fa fede, non c’è. A chi credere dei due siti?