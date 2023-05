Dolores nominato nuovo Amministratore delegato di Boing

Boing, Dolores nominato nuovo Ad

Marcello Dolores è il nuovo amministratore delegato di Boing Spa. Dolores andrà a capo della joint-venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia, società del gruppo Warner Bros. Discovery.

Dolores – che prende il posto di Marco Berardi passato a Freemantle come CFO – assume la guida dell’editore leader in Italia dell’entertainment kids con i canali free to air Boing (40 del DTT), Boing Plus (DTT 45), Cartoonito (DTT 46) e dei rispettivi servizi AVOD: Boing App e Cartoonito App.

Come riporta Primaonline, Dolores è laureato in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli con un Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico nella stessa Università e un Executive MBA presso la SDA Bocconi, Marcello Dolores mantiene la carica di Group Vice President Legal and Regulatory Italy and Iberia con responsabilità sulle attività di business development, sport e gestione delle joint ventures per Warner Bros. Discovery.

Ha un’esperienza ventennale nel mondo dei media avendo lavorato dal 2004 in Fox International Channels per poi passare nel 2012 in Discovery con ruoli di crescenti responsabilità. Inoltre, a partire dal 21 maggio Boing e Cartoonito saranno trasmessi in alta definizione mantenendo invariata la attuale numerazione e senza bisogno di risintonizzazione.