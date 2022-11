Dritto e Rovescio, ospiti stasera: migranti e turismo, risponde la Santanchè

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervisterà il ministro del Turismo Santanchè su immigrazione e caro bollette

Oggi 10 novembre 2022 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, per rispondere sui temi al centro dell'agenda del Governo Meloni, dall'immigrazione al nuovo decreto aiuti per affrontare il caro energia.

In questa puntata di Dritto e Rovescio si affronteranno anche altri temi come la proposta di riforma del reddito di cittadinanza che sta pensando l'esecutivo e che prevederebbe, tra le cose, anche un ridimensionamento del numero di assegni erogati. Tra gli ospiti anche: Marco Osnato, Davide Faraone, Alessandro Morelli, Matteo Ricci, Marta Collot, Alessandro Cattaneo, Ettore Licheri e Michele Usuelli.