Elena Tambini, nuovo volto di Rete4. Per nove anni arbitro di calcio. Foto

Elena Tambini, 35 anni, giornalista e conduttrice italiana, è diventata famosa grazie al suo nuovo ruolo come conduttrice del programma televisivo Sette Giorni, in onda su Rete4 (dove ha da poco debutatto).

Prima che Sette Giorni entrasse in onda, il pubblico italiano era già abbastanza familiare con il volto giovane e positivo di Elena. Ha iniziato la sua carriera nel campo del giornalismo ed è stata una figura di spicco nei programmi di Mediaset. Elena Tambini è nata a Como il 18 Novembre del 1988. Dopo essersi laureata presso il liceo classico Alessandro Volta di Como, ha studiato Economia e Gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo presso l’Università Cattolica di Milano. In seguito, ha conseguito una laurea in Comunicazione d’Impresa, dei Media e delle Organizzazioni complesse.





Elena Tambini



Nel 2015 - come si legge sul sito internet www.contra-ataque.it - ha ottenuto il ruolo di giornalista professionista e si è unita a Mediaset. Ha iniziato operando come inviato per vari programmi, come Quarto Grado, Matrix e Domenica Live. Dopo, nel 2020, è diventata una delle conduttrici del telegiornale di Rete4. Nel 2021 Elena Tambini è stata poi scelta come conduttrice per un nuovo programma di informazione di Rete4. Il programma, intitolato Sette Giorni, è nato per essere una sorta di all-in-one dell’informazione della rete. La giornalista è responsabile della conduzione dello show con l’obiettivo di offrire ai telespettatori una visione più ampia di quello che accade nel mondo.