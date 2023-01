Fairy torna on air con la simpatia di Michelle Hunziker. Guarda il nuovo spot

Fairy, Michelle Hunziker protagonista della nuova campagna pubblicitaria. VIDEO

Conduttrice e attrice di successo, sempre sorridente, Michelle Hunziker è il volto della nuova campagna TV di Fairy, il detersivo per lavastoviglie di P&G numero 1 contro lo sporco ostinato, in cui si dimostra una donna piena di risorse. Anche quando si tratta di fare la lavastoviglie!

Le basta infatti una sola mossa per risolvere il solito problema del vicino, Marco, insoddisfatto davanti all’ennesima teglia incrostata. “Ti sarai detto: non l’ho caricata bene… Avrei dovuto sciacquare meglio le stoviglie…Ma ciò che conta è cosa metti qui dentro!”, dice Michelle nello spot, on air da ieri, indicando il contenitore del detersivo nella lavastoviglie e inserendo una pastiglia di Fairy Platinum Plus.

Guarda lo spot

Ed ecco che inizia la magia. O meglio, la scienza: “Fatti, non parole!” esclama Michelle, mentre, chiusa la lavastoviglie, Fairy entra in azione: progettato per funzionare non appena la capsula entra in contatto con l'acqua, Fairy Platinum Plus affronta sfide di pulizia difficili, anche nei cicli brevi.

Una formula unica con nuovo sistema FastClean per un’azione più rapida su residui di alimenti cotti al forno, bruciati o ricchi di amido, senza bisogno di pre-risciacquo o pre-amollo e con una nuova tecnologia Quick Dry che lavora per respingere le gocce d'acqua per un'asciugatura più rapida e una pulizia finale migliore.

Un pulito brillante che fa risparmiare tempo, acqua ed energia: proprio quello che ci voleva per passare da un “Eh ma che faccia delusa!” a un “Questa sì che è una faccia soddisfatta!”.

“Mi sono davvero divertita a girare questo spot! Del resto, c’è stato poco da recitare: sono molto esigente quando si tratta di pulizia e igiene in casa e cerco sempre i prodotti migliori, i “numero 1” che assicurino risultati eccellenti. E le stoviglie non fanno certo eccezione…Quando escono dalla lavastoviglie devono essere impeccabili! Ma ammetto che a volte mi sono ritrovata anch’io a guardare insoddisfatta una teglia lavata male.

Per questo mi è piaciuto interpretare la parte della vicina attenta ed esperta che aiuta a dare una svolta alla propria lavastoviglie”, racconta Michelle Hunziker, che ironizza: “E poi, vogliamo parlare della classe con cui so chiudere lo sportello della lavastoviglie? Ma dove la trovate una vicina così?”.

La vicina perfetta? Probabilmente sì. Quel che è certo è che Michelle è campionessa di ironia e risate. Come quelle che regala nel video del backstage, in cui testa l’eco nella lavastoviglie a suon di Jodel, manca più volte la presa di un pacco di Fairy caps e sfoggia tutta la sua creatività per dire “Voila!” o per inventare nuove lingue inceppandosi su una battuta e nuove mosse per chiudere la lavastoviglie senza usare le mani. Del resto, se in lavastoviglie c’è Fairy Platinum Plus, svaniscono sporco e…pensieri!