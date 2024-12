Non solo FantaSanremo, ecco FantaMasterChef - Il fantasy game per chi ama il cooking show di Sky / LE REGOLE

Non solo FantaSanremo, ecco FantaMasterChef - Il fantasy game per chi ama il cooking show di Sky

Si è conclusa ieri sera la fase dei Live Cooking e, tra grembiuli bianchi e grigi, si è formata la Masterclass della quattordicesima edizione di MasterChef Italia, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

Dalla prossima puntata, la gara entrerà nel vivo. Ad attendere gli aspiranti chef: Mystery Box, Invention Test, Skill Test, esterne e temutissimi Pressure Test. I forni sono accesi, le piastre sono calde, tutto è pronto per dare il via alla sfida culinaria più attesa della tv.

E quest’anno lo spettatore, oltre a poter seguire MasterChef Italia ogni giovedì dalle 21:15 in esclusiva su Sky, in streaming solo su NOW e sempre disponibile on demand, avrà la possibilità di vivere la competizione in prima persona con il FantaMasterChef: il nuovo fantasy game per i più appassionati del programma, powered by Garofalo, già partner della nuova edizione del cooking show.

"FantaMasterChef non è solo un gioco, ma un modo completamente nuovo per immergersi nella competizione culinaria più amata della televisione”, spiega Vincenzo Piscopo, Chief Commercial and Digital Officer Banijay Italia Holding. “Questo fantasy game arricchisce l’esperienza degli spettatori, permettendo loro di vivere il programma in prima persona, prevedendo le mosse dei concorrenti e dei giudici e partecipando attivamente alla gara. Grazie alla partnership con Garofalo, abbiamo creato un’iniziativa che unisce passione per la cucina e intrattenimento, rendendo l'esperienza di visione ancora più coinvolgente e interattiva."

Il gioco sul sito fanta-masterchef.it. L’utente, dopo essersi registrato, potrà giocare il suo MasterTest e compilare una schedina a settimana cercando di indovinare cosa succederà nella puntata successiva. Per ottenere punti, il giocatore dovrà abbinare correttamente 7 dei possibili eventi a un concorrente e potrà divertirsi, inoltre, a prevedere le mosse dei giudici, associando ad ognuno di loro un evento.

Saranno disponibili eventi semplici ed eventi Garofalo, contrassegnati dal logo del brand, che varranno più punti. Le schedine, che verranno aggiornate ogni settimana, potranno essere giocate dal lunedì al giovedì sera fino alle ore 21.00, appena prima dell’inizio della puntata. In base agli abbinamenti corretti, verranno attribuiti dei punti:

+ 10 punti per ogni evento semplice correttamente abbinato

+ 20 punti per ogni evento Garofalo correttamente abbinato

e dei badge Grembiuli, in base al numero di abbinamenti corretti indovinati nella schedina:

Grembiule Rosso: da 0 a 3 abbinamenti corretti

Grembiule Grigio: da 7 a 9 abbinamenti corretti

Grembiuli d’Oro: 10 abbinamenti corretti

Oltre al MasterTest, dal venerdì al giovedì fino alle ore 21.00, si potrà partecipare al Pressure Test: una sfida a tempo che metterà alla prova le conoscenze in ambito culinario (e non solo). Il giocatore avrà a disposizione 100 secondi per rispondere al maggior numero di domande possibili. Il punteggio ottenuto verrà sommato a quello del MasterTest e visualizzato nella Classifica Generale, che verrà aggiornata ogni venerdì. Sarà disponibile anche una Classifica Grembiuli: un medagliere che tiene conto dei badge Grembiuli ottenuti.

Vince il gioco chi, al termine dell’ultima puntata della 14° edizione di MasterChef Italia, avrà totalizzato il maggior numero di punti nella Classifica Generale.

Sei pronto a metterti in gioco anche tu? Tieni d’occhio il Regolamento, disponibile qui, e inizia a giocare per ottenere punti e scalare la classifica. Per non perdere tutti gli aggiornamenti relativi al gioco, segui i canali social ufficiali di MasterChef Italia!

FantaMasterchef è un gioco sviluppato da Quelli di FantaSanremo, in collaborazione con Wonty Media, App Factory e il team commerciale di Endemol Shine Italy.