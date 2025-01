Fuori dal Coro, ospiti stasera: un viaggio nelle notti milanesi tra risse, furti e problemi di ordine pubblico. Tutti i temi

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà delle notti milanesi scandite dalla violenza e dei boschi diventati luoghi di spaccio

Questa sera 22 gennaio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un reportage nelle notti milanesi, dove spesso avvengono risse, furti e problemi di ordine pubblico, i cui protagonisti sono sempre più frequentemente dei giovanissimi organizzati in baby gang.



E ancora, continua l’inchiesta sulla situazione dei boschi, che talvolta risultano essere sotto il gioco della criminalità e diventano il luogo privilegiato per lo spaccio di sostanze stupefacenti: questa settimana le telecamere della trasmissione sono andate in Toscana.



Infine, una pagina sulla mancata integrazione, con il racconto da Ancona di alcune donne islamiche costrette dai mariti a vivere rinchiuse in casa senza poter uscire da sole. Ma, tra loro, c’è anche chi si ribella a questo divieto.