Fuori dal Coro, ospiti stasera: un'analisi su immigrazione e sicurezza partendo dalla strage di Southport. I temi della puntata

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di sicurezza e immigrazione con un'inchiesta sulla strage di Southport

Questa sera 29 gennaio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà la gestione dell’immigrazione e la sicurezza nelle città.

A seguire, un’inchiesta sulla strage di Southport, avvenuta lo scorso luglio in Inghilterra: il diciottenne Axel Rudakubana è stato ora condannato per aver ucciso a coltellate tre bambine, e feritone altre 8, oltre a due adulti, durante un evento di danza; al suo crimine seguì una grande ondata di disordini anti-immigrazione in tutto il Regno Unito.

E ancora, un reportage sui cortei di protesta organizzati dagli agricoltori che chiedono interventi per la sopravvivenza del settore. E ancora, documenti inediti che raccontano come in un laboratorio di Amburgo si stia producendo del pesce sintetico. Infine, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.