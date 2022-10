Giornalisti e branded content: Audiffredi ad Attila&Co, Chiarullo a Pragmatika

Dai media alla comunicazione corporate: nuovi ruoli per Audifreddi e Chiarullo



La professionalità giornalistica è sempre più richiesta anche nell'ambito della comunicazione corporate, dove la disintermediazione sta dando un forte impulso a forme alternative di storytelling sempre più integrate, come il branded content e il brand journalism. A dimostrazione di questo trend ormai molto consolidato anche in Italia, arrivano le scelte di due importanti agenzie come Attila&Co e Pragmatika, che rinforzano gli organici con due giornalisti di esperienza, quali, rispettivamente, Giovanni Audiffredi e Enzo Chiarullo.



Giovanni Audiffredi nuovo Editorial & Content Director di Attila&Co

Dal 1 Ottobre Giovanni Audiffredi, giornalista professionista con 30 anni di esperienza editoriale, ha assunto l’incarico di Editorial & Content Director di Attila&Co. Il suo inserimento consentirà̀ all’agenzia di generare nuove opportunità̀ di servizi ai clienti: un approccio sempre più̀ dinamico nei rapporti con i media nazionali, un network di influenza che spazia dalla cultura, allo sport, alla moda e la costituzione di un nuovo team editoriale dedicato allo strategic planning composto dalle migliori risorse creative, digitali e di produzione dell’agenzia.

«La storia di Attila&Co. è segnata dalla ricerca continua di innovazione e sperimentazione, per fornire la più̀ efficace lettura della contemporaneità̀ e rispondere alle urgenze date dal cambiamento. L’ingresso di Giovanni è la nostra risposta alla necessità di inserire in organico figure stimate e credibili, capaci di contribuire all’evoluzione della comunicazione con la creazione di contenuti e linguaggi ingaggianti», spiega Andreina Longhi, fondatrice e Presidente di Attila&Co.

Giovanni Audiffredi, già̀ Editor in Chief di GQ Italia, ha trascorso quasi 15 anni di carriera presso Condè Nast Italia, ricoprendo ruoli apicali presso le redazioni di Vanity Fair, AD e GQ e delle loro diverse properties digitali, realizzando progetti e contenuti editoriali per i top brand delle principali luxury industries: moda, automotive, beauty e orologeria. Nella sua più recente attività̀ consulenziale ha dato vita a progetti di forte impronta culturale, capaci di definire e amplificare il brand messaging presso nuove audience qualificate.

«Giovanni consentirà̀ all’agenzia di rendere più̀ ispirato, più̀ efficace e quindi più̀ competitivo sia l’approccio consulenziale strategico che l’offerta di servizi di branded content production, nelle pubbliche relazioni così come in campo digitale», conclude Andrea d’Amico, Managing Partner di Attila&Co.



































Nuovo ingresso in Pragmatika: Enzo Chiarullo entra nella compagine societaria dell’agenzia bolognese come Head of Content

Pragmatika, agenzia bolognese di comunicazione integrata, ha annunciato l’ingresso in staff di Enzo Chiarullo che assume il ruolo di Head of Content e diventa partner dell’agenzia con il 10% delle quote societarie.

Consulente di Pragmatika dal 2021 in qualità di Senior Communication Specialist, Chiarullo ha partecipato alla gestione strategica dei progetti per i clienti dell’agenzia, intervenendo in modo particolare sulla produzione dei contenuti integrati per i supporti digitali e cartacei, spaziando nei settori Food, Industry, Design, Cultura e Istituzioni.

Originario di Milano, dopo una laurea all’Università di Bologna in Tecniche del Linguaggio Radiotelevisivo, Chiarullo ha lavorato a lungo come giornalista e consulente in progetti di comunicazione in ambito privato e nella Pubblica Amministrazione, partendo dalle redazioni del gruppo BusinessMedia24 a Milano, nella redazione di Video Age International a New York, e come freelance per progetti editoriali, collaborazioni giornalistiche, copywriter e ghostwriter.

Nel 2000 è stato chiamato a creare e gestire l’Ufficio Stampa e Comunicazione della Città di Sasso Marconi (BO) che ha diretto per 20 anni. Sempre per il settore pubblico, ha curato una rubrica di podcast sulla produzione audiovisiva indipendente per la Regione Emilia-Romagna e ha fatto parte della task force di Lepida/Corecom per la promozione dello switch-off della TV digitale terrestre.

Responsabile dal 2016 al 2018 della comunicazione dell’Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale ICEA, ha curato eventi, progetti speciali per fiere e convegni e appuntamenti di alta formazione sulla certificazione biologica per i giornalisti italiani.

“Il livello professionale e umano delle persone che lavorano in Pragmatika è essenziale per consolidare il clima sereno e produttivo che caratterizza il nostro gruppo di lavoro. In Enzo, io ed Enrico Salsi abbiamo trovato un partner che, oltre a vantare una lunga e approfondita esperienza nella comunicazione, ha la capacità intellettuale di generare stimoli continui che contribuiscono alla progettazione di iniziative per i clienti ancora più efficaci e creative”, ha dichiarato Rossella Lucangelo, Presidente e CEO di Pragmatika.

“Ho trovato in Pragmatika un ambiente dinamico e stimolante ma, a convincermi ad investire nell’agenzia, è stato soprattutto il livello di serietà e competenza dei partner, con la capacità di far crescere nuove risorse professionali adeguate alle sfide del mercato. Ritengo di poter offrire un contributo di competenze, di idee e di esperienza, in linea con la visione dell’agenzia e con lo sviluppo dei brand clienti”, ha commentato Enzo Chiarullo.