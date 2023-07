La Stampa, guai per il direttore Giannini-Jeeg Robot: redazione in rivolta

Altra bufera dopo la vicenda di Alain Elkann

Non è un buon periodo per i giornali nazional – progressisti.

Dopo la vicenda di Alain Elkann che ha dato prova di eccezionale snobismo finendo a viaggiare in treno con dei “lanzichenecchi” che gli avevano occupato la Prima Classe, arrivano notizie di tumulti e sedizioni in redazione a La Stampa.

Elkann aveva già messo in subbuglio il Comitato di Redazione, il locale soviet di Repubblica, di proprietà del figlio John, che aveva reagito patellarmente al martelletto del classismo dell’intellettuale, che tra l’altro ha pure sbagliato a citare la numerazione dei “capitoli” de La Recherch di Proust, dissociandosi.

Ed ora a John gli scoppia un’altra grana nella “sua” Stampa di Torino.

Anche qui il CdR scrive un comunicato di denuncia:

«Siamo alla deriva. Settori e redazioni sguarniti, colleghi usati come tappabuchi, mancanza di organizzazione. Caos sistematico nelle chiusure, arroganza o indifferenza nei rapporti umani, professionali e sindacali non sono più tollerabili. qualsiasi nuova iniziativa, riorganizzazione, accordo (prepensionamento, master, ecc) non potrà prescindere da un immediato cambio di rotta della direzione. Per ristabilire la necessaria fiducia e corrette relazioni sindacali e redazionali”.