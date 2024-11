Monologo Crozza sulle elezioni USA: "Destra trionfa parlando di carovita, Sinistra radical chic di gender fluid"

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza commenta le elezioni USA e si sofferma sulle colpe della Sinistra, sono solo americana: «Fra Democratici ci si consola così fra un Gin Tonic e l’altro mandandosi facezie su X che è pure la piattaforma di Elon Musk. Che è un po’ come lamentarsi di Del Debbio andando ospite a Rete 4. E intanto la Destra trionfa nelle periferie nelle campagne, tra operai e lavoratori, parla di mance, di carovita di disoccupazione e di immigrati che rubano il lavoro. Tutte cose che non interessano… se intraviste dal finestrino di un Land Rover.Perché, non c’è niente da fare, la Sinistra è vissuta come un’élite, un club di raffinati radical chic, dove si discute di fluid gender giocando a bridge.»