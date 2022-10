Murdoch vuole unire (di nuovo) NewsCorp e Fox News: ecco perché

News Corp: Murdoch sta valutando se riunirla con Fox

Tre anni dopo aver venduto gran parte della 21st Century Fox a Walt Disney, Rupert Murdoch sta valutando di riunire le sue società di notizie statunitensi, portando titoli come il Wall Street Journal e Fox News sotto lo stesso ombrello. News Corp, proprietaria del Journal e del New York Post, e Fox Corporation - che è stata scorporata dopo l'accordo da 52,4 miliardi di dollari di Murdoch con la Disney nel 2017 - hanno annunciato di aver formato un comitato speciale per esplorare una fusione.

Nel 2013, Murdoch ha diviso le sue partecipazioni nel settore dei media in due società separate: News Corp, un gruppo editoriale che include il New York Post e il Journal; e 21st Century Fox, ex proprietaria della 20th Century Fox. Il Murdoch Family Trust controlla entrambe attraverso la sua proprietà del 39% delle azioni di voto delle società. La separazione è stata una mossa per placare Wall Street che si era agitata affinché Murdoch vendesse i suoi giornali, cosa che si rifiutò di fare.

Ma l'attuale panorama dei media ha reso difficile per le due entità rimanere separate. Sul tavolo l'idea di unire le loro attività di notizie, sport e annunci immobiliari digitali e accumulare scalabilità poiché concorrenti come Warner Bros Discovery e piattaforme tecnologiche come Amazon hanno ampliato le loro offerte. Per Murdoch, la speranza è che la fusione metta le società in una posizione finanziaria più forte, per migliorare il flusso di cassa che può essere utilizzato per acquisizioni o ritorni di capitale agli azionisti, ha affermato una fonte vicina al dossier. Il Wall Street Journal ha riportato per primo la notizia.