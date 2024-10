Piazzapulita, ospiti stasera: reportage sulla destra messianica israeliana

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà della destra messianica israeliana, nomine del governo Meloni ed economia

Oggi 10 ottobre 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata Romano Prodi; il rettore dell'Università per Stranieri di Siena e storico dell'arte Tomaso Montanari; lo scrittore Nicola Lagioia; i giornalisti Joumana Haddad, Francesca Mannocchi e Maddalena Oliva; il politologo Vittorio Emanuele Parsi; il Presidente dell'Osservatorio CPI Carlo Cottarelli; Claudio Borghi (Lega) e Alessandra Moretti (PD). Come sempre, tornerà anche Stefano Massini con un nuovo racconto..

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui Il conflitto in Medio Oriente con un reportage immersivo tra i coloni estremisti della destra messianica israeliana. I nuovi sviluppi delle inchieste di Piazzapulita sulle nomine fatte dal governo Meloni. Le promesse economiche alla prova della realtà dei conti dell'Italia.