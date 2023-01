Publiespaña, Sala nominato presidente. Mondo nuovo amministratore delegato

Publiespaña, Davide Mondo nominato Ad. Stefano Sala è il nuovo presidente della concessionaria di Mediaset España

Publiespaña rinforza i vertici con due italiani. La concessionaria di Mediaset España ha infatti approvato le nomine di Stefano Sala a presidente esecutivo di Publiespaña e di Davide Mondo a nuovo amministratore delegato della società di gestione pubblicitaria del gruppo.

In buona misura preannunciati da tempo dal Ceo Piersilvio Berlusconi, sono divenuti ufficiali e ratificati anche gli ultimi cambiamenti in seno al ramo spagnolo di Mfe e, segnatamente, sul versante delle attività pubblicitarie.

Con l’incorporazione di entrambi i dirigenti, il Consiglio di Amministrazione di Publiespaña si completa, annoverando già Francisco Alum come direttore generale, Massimo Musolino come amministratore delegato Gestione e Operazioni di Mediaset España, Mario Rodríguez come Direttore Generale Corporate del gruppo e vicepresidente di Mediaset España, in supporto al presente Borja Prado.