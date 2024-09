Scossa ai vertici di Zenith Italia, Alessandra Giaquinta nominata nuova Ceo

Publicis Group, Alessandra Giaquinta nominata nuova Ceo di Zenith Italia

Publicis Groupe Iannuncia la nomina di Alessandra Giaquinta a CEO Italia di Zenith. Nel suo mandato la manager riporterà a Paolo Stucchi, COO Italia di Publicis Groupe e guiderà il programma di trasformazione e crescita di Zenith in Italia con l’obiettivo di implementare nuove soluzioni media integrate tra strategia, dati, tecnologia, CRM, commerce e media content nell’ottica di creare valore sostenibile per il business dei clienti.

Si concentrerà inoltre sul rafforzamento dei team, la valorizzazione e la formazione dei talenti e dei futuri leader. Giaquinta succede nel ruolo di CEO Italia di Zenith ad Andrea Di Fonzo, CEO di Publicis Media che acquisirà ulteriori nuovi incarichi a livello di Gruppo.

“Alessandra ha una profonda conoscenza del settore e delle sfide che le aziende devono affrontare, qualità indispensabili per sostenere Zenith in questo momento di evoluzione”, ha dichiarato Paolo Stucchi, COO Italia di Publicis Groupe. "Il nostro piano di investimento in nuovi talenti d’eccellenza continuerà nei prossimi mesi per rispondere a una crescita dinamica e rafforzare il contributo dell’Italia nel Gruppo a livello europeo".

“Sono molto contento dell’arrivo di Alessandra, una professionista di grande esperienza. Siamo in un momento di svolta per il nostro network e siamo convinti che saprà interpretare al meglio questo sfida”, ha commentato Andrea Di Fonzo, CEO Italia di Publicis Media.

“Sono entusiasta dell’opportunità di entrare in una realtà di grande successo come Publicis Groupe e di accompagnare Zenith in questa nuova fase. Porto con me l’energia, l’esperienza e la determinazione per raggiungere nuovi importanti traguardi. La valorizzazione dei talenti sarà un aspetto fondante del percorso, in linea con la cultura aziendale che mi ha colpito sin da subito per lo spirito di squadra e la forte apertura all’innovazione”, ha commentato Alessandra Giaquinta, CEO Italia di Zenith.

Laureata in Giurisprudenza, durante la sua ultraventennale carriera nel media e nella comunicazione Alessandra Giaquinta ha una profonda conoscenza del mercato acquisita seguendo importanti progetti per aziende appartententi a diverse categorie tra cui FMCG, beauty, luxury e pharma. Nel suo più recente incarico è stata Chief Client Officer in Dentsu, precedentemente ha ricoperto ruoli di responsabilità manageriale in primarie agenzie italiane come WPP e IPG.