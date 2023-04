SenseChat, arriva il competitor cinese del colosso dell'intelligenza artificiale ChatGpt

La Cina lancia "SenseChat" per sfidare gli Usa nel risiko delle intelligenze artificiali

SenseTime, una delle principali aziende dedicate all'intelligenza artificiale (AI) nel paese asiatico, ha lanciato l'alternativa a ChatGPT, sviluppato dall'americana OpenAI e supportato da Microsoft. SenseChat, questo il nome del concorrente del fenomeno americano.

Durante la presentazione, l’intelligenza artificiale sviluppata da SenseTime ha eseguito varie operazioni come scrivere e-mail, raccontare una favola per bambini e generare codici per diversi tipi di programma. Il co-fondatore e Ceo di SenseTime, Xu Li, ha detto che questa tecnologia è basata sul modello AI dell'azienda chiamato SenseNova. Un modello - spiega l'altro fondatore Wang Xiaogang - che è stato sviluppato nell'arco degli ultimi 5 anni.

SenseTime si è così unita a giganti del settore digitale cinese come Baidu, il “Google cinese”, che ha già presentato la sua IA, Ernie Bot, a metà del mese scorso, e altri come Alibaba, 360 o Tencent, che stanno anche preparando applicazioni di questo tipo.