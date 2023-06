Stefano Feltri si lamenta di un articolo di Affari ma il popolo di Twitter lo sommerge di improperi

Affari "punge" Stefano Feltri e lui si lamenta. Il caso di David Puente, un non-giornalista

Qualche giorno fa ho pubblicato un articolo ironico sulla defenestrazione dell’ex direttore di “Domani” Stefano Feltri. Lo si può leggere qui

Ebbene il giorno stesso l’irascibile disoccupato ha replicato piccato su Twitter: “Esiste il giornalismo, poi c’è la sua parodia, cioè Affaritaliani”. In questa replica Feltri da Modena, per distinguerlo da quello famoso, è finito per assomigliare pericolosamente al noto personaggio di Tafazzi che ama percuotersi i genitali con una bottiglia di plastica cantando e ridendo.

Infatti, dopo la sua idea geniale di postare il mio articolo al suo vastissimo pubblico (più di 77.000 follower) di cui non finiremo mai di ringraziarlo per il traffico che ci ha procurato, è stato pure sommerso da ironia e improperi. Vuol dire che abbiamo colto nel segno. Ne riportiamo un florilegio.

Mario P.: “Forse De Benedetti aveva paura dei soldi che avrebbe dovuto tirar fuori alle denunce delle persone offese da lei o calunniate” (per spiegare la cacciata, ndr).

Pol: “Purtroppo quando si spara a zero sugli altri bisognerebbe accettare di subirlo”.

Stefano69: “Articolo di Vatinno semplicemente perfetto! Aver leccato lo svizzero per anni per poi ritrovarsi senza poltrona con un calcio nel deretano! Ma è meraviglioso! Il Karma…”.

Francesco R.: “Il giornalismo è questo. Ti piaccia o non ti piaccia. Se non fosse così sarebbe dittatura”.

Michele R.: “Stacce”.

L’Archima: “Sei sicuro di non appartenere tu alla seconda categoria?”

Encel.: “Vai a battere”.

Massi: “Ti dispiace e ti vergogni anche per quelli che lavorano a Repubblica e Corsera?”.

Stefano: “Tutto giusto cosa c’è di sbagliato?”

Riccardo Chiab.: “Dai però che il cioccolatino all’anguria etiopica è un capolavoro”. (grazie! ndr)

Foto M.: “Beh, mi ricorda il taglio di molti articoli apparsi su Domani quando lei era direttore…”

Cirillo C.: “Una volta si sarebbe detto chi di spada ferisce di spada perisce. Purtroppo caro Direttore, lei ci ha abituato ad atteggiamenti sprezzanti, in particolare modo televisivi, più da contendente di avversari, che da giornalista portatore di informazione”.

Simone C.: “Il club bildenberg non la può aiutare?” (delizioso, ndr)

May: “In quanto a parodia del giornalismo lei è il numero uno, per Domani ha scritto ben peggio, si è mai vergognato di ciò che ha scritto? Quindi non stia a piagnucolare”.

Ilario: “La verità ti fa male lo so”.

Karp: “Detto da uno che scriveva per il Fatto Quotidiano e ha diretto Domani…meglio tacere”.

Adriano G.: “Ti brucia il culetto, feltrino eh?”

Cicer.: “Esiste il giornalismo, poi c’è la sua parodia, talvolta la nemesi. Escludiamo Feltri dalla vita civile”.

Giusv: “Strano che quando poi si riceve la stessa moneta ci si lamenti”.

Nudol: “Il fango sei abituato a gettarlo tu di solito, ma immancabilmente può succedere che qualche schizzo torni indietro”.

MyAfrica: “…potete farvi voi un giornalaccio come il Domani e chiamarlo: Dopo Domani”.

Propaganda Live Par.: Allora ci racconti lei come è andata perché sa, dall’esterno si è avuta proprio questa percezione”.

Giuseppe: “Ma cosa hai da criticare: forse non è vero che la tessera n.1 del PD ti ha messo alla porta e che ora hai del tempo libero, tranne che per qualche comparsata secondaria del Falso Quotidiano diretta da Lilli la rossa?”

Enz.: “Esiste il giornalismo, poi ci sono i Feltri. (Credi veramente di essere migliore?). Claudio P.: “Secondo me sbaglia a insultare il giornalista che ha scritto questo articolo. Potresti controbattere, nel caso. Di solito funziona così”.

Infatti. Mi riaggancio all’ultimo commento.

“Di solito funziona così”.

Purtroppo però c’è gente che non è in grado di controbattere e sapete perché? Semplicemente perché, come hanno notato i lettori, quanto scritto è tutto vero. Quello che sperava Stefano Feltri è che i suoi numerosissimi seguaci bastonassero me, secondo una ben nota tattica di tipo” squadrista”, ma questa volta le bastonate le ha prese lui, perché ha reagito ad un legittimo articolo denigrando e non controbattendo. Ma c’è dell’altro.

In suo aiuto corre il “cerca bufale” David Puente ma la toppa è peggio del buco