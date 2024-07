Meteo, caldo addio. Crollo di dieci gradi delle temperature. Ecco dove e quando

Le temperature stanno per subire un'evidente diminuzione su alcune zone del Paese dove potranno calare anche di circa 10°C rispetto a questi giorni.

Insomma, ci sono cambiamenti all'orizzonte sul fronte meteo-climatico dopo giorni di caldo intenso e afa che hanno messo a dura prova l'intero Paese. L'anticiclone africano Caronte, che ha portato temperature da record superando i 40°C in diverse località, soprattutto al Sud, si appresta dunque a lasciare un piccolo spiraglio a una massa d'aria più fresca proveniente dal Nord Europa. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Il cambiamento non sarà immediato, ma graduale. I primi segnali si sono avvertiti già da Venerdì 19 luglio, anche se in maniera limitata. Anche la giornata di Sabato 20 non farà registrare ancora forti scossoni.

Sarà invece Domenica 21 luglio a mostrare un cambiamento più deciso, con un calo delle temperature che si farà sentire soprattutto al Nord e, in parte, anche al Centro. Le colonnine di mercurio potrebbero perdere anche fino a 10°C in alcune zone, in particolare al Nordovest, regalando un po' di sollievo a chi ha sofferto maggiormente l'afa degli ultimi giorni. Per fare un esempio, a Milano passeremo dai 33/34°C di questi giorni ai 26/27°C previsti per Domenica 21, mentre a Torino dai 32/33°C si scenderà fino ai 22/23°C.

Il cambiamento climatico porterà con sé anche un aumento dell'instabilità atmosferica. Domenica 21, infatti, sono attesi temporali diffusi al Nord e parzialmente al Centro in tarda serata, fenomeni che contribuiranno ulteriormente al calo delle temperature e al miglioramento della qualità dell'aria.

Attenzione però: questa non sarà una svolta, una rottura stagionale! L'estate non è certo finita, ma si prepara a mostrare semplicemente un volto meno caldo e più sopportabile. Le previsioni, infatti, indicano un ritorno a un caldo estivo meno opprimente, una situazione che pare confermarsi ulteriormente anche nel corso della prossima settimana.

Una boccata d'ossigeno per l'intero Paese insomma, messo a dura prova da Caronte. Anziani, bambini e persone con problemi di salute potranno finalmente trovare un po' di sollievo, mentre gli amanti del caldo potranno comunque godere di un clima ben lungi dell'essere fresco.