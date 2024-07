Meteo, caldo africano per moltissimi giorni. Dove si toccheranno i 40 gradi

Dopo una breve tregua ora si prepara una nuova e potente ondata di caldo africano, gli ultimi aggiornamenti hanno confermato tutto. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

L'Estate 2024 continua dunque a sorprendere, oscillando tra periodi di calore intenso e brevi intervalli di relativa tregua. Stiamo vivendo attualmente proprio uno di questi momenti caratterizzati da temperature meno roventi, ma non si illudano gli amanti del fresco: l'afa africana è pronta a fare il suo ritorno, con ancora maggiore vigore.

Fino a Giovedì 25 Luglio deboli flussi di aria fresca dall'Atlantico settentrionale continueranno a provocare una leggera diminuzione delle temperature, inizialmente sulle regioni centro-settentrionali, poi anche su quelle meridionali. Questa fase di calore meno opprimente si protrarrà fino a Venerdì 26 Luglio, offrendo così un po' di sollievo, soprattutto a coloro che mal sopportano le temperature troppo elevate.

Tuttavia, non siamo in presenza di una svolta, tanto meno di un'interruzione della stagione estiva. Le temperature si abbasseranno di alcuni gradi, è vero, ma rimarremo comunque in un contesto tipicamente estivo.

Inoltre, questa tregua sarà di breve durata in quanto l'intensa calura africana è destinata a riconquistare piuttosto rapidamente tutto il Paese, già dal weekend, quando i termometri riprenderanno a salire inesorabilmente, raggiungendo velocemente valori nettamente superiori alla media del periodo.

La giornata di Domenica 28 Luglio si prospetta come la più difficile del Fine Settimana, con le colonnine di mercurio che potrebbero toccare i 37-38°C a Bologna e Firenze e i 37°C anche a Roma. A Ferrara si potrebbero addirittura sfiorare i 40°C. Temperature molto elevate sono attese anche al Sud e sulle Isole maggiori, delineando uno scenario di caldo intenso su gran parte del territorio nazionale.

Ma non è tutto. Le previsioni per la prossima settimana sono ancora più preoccupanti: l'anticiclone africano si espanderà infatti ulteriormente verso nord, abbracciando gran parte dell'Europa orientale, con la conseguente persistenza del grande caldo pure sull'Italia.

Insomma, mentre ci godiamo questa breve tregua dall'afa opprimente, sarà bene prepararsi al ritorno del grande caldo africano. Si consiglia di adottare le dovute precauzioni, come mantenere un'adeguata idratazione, evitare l'esposizione diretta ai raggi solari nelle ore più calde e cercare ambienti freschi, specialmente per i gruppi più vulnerabili come anziani e bambini.