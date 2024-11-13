Meteo fine settimana: ancora qualche pioggia al Sud, poi tutta Italia sarà preda del gelo: ecco da quando

Meteo fine settimana: ancora qualche pioggia al Sud poi è in arrivo un “proiettile freddo”

Ultimi temporali al Sud, poi da giovedì freddo in arrivo su tutta l’Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la possibilità degli ultimi rovesci al Sud, in parziale espansione verso le regioni centrali. In seguito, da giovedì, il tempo diventerà un po’ più freddo con la discesa di un nucleo polare direttamente dalla Svezia.

Nel dettaglio, le prossime ore vedranno ancora lo scoppio di alcuni temporali, più intensi in mare aperto, sulle zone intorno al Basso Tirreno: le piogge, a tratti copiose, interesseranno la Sardegna, poi ancora Sicilia, Calabria e specie dal pomeriggio anche Campania, Basilicata e Puglia. In giornata non si escludono rovesci anche tra Basso Lazio, Abruzzo e Molise.

La svolta termica arriverà però giovedì 14 novembre con un ‘proiettile freddo’: si tratterà di un piccolo nucleo gelido in quota proveniente direttamente dal Golfo di Botnia, un bacino marino molto freddo già a novembre; le rilevazioni di ieri indicavano una temperatura dell’acqua tra gli 8,4°C di Turku e i 2,6°C di Luleå. Insomma, da queste acque decisamente non balneabili (per via della temperatura) è normale che scenda un ‘proiettile freddo’: il calo delle temperature in Italia avverrà tra giovedì e venerdì, specie sulla fascia adriatica dove avremo anche qualche nevicata sull’Appennino centrale fino a 1000 metri di quota.

Seguiranno, un po’ ovunque, numerose albe fredde nei giorni seguenti, da Nord a Sud. Da venerdì le minime scenderanno sensibilmente anche al Centro Italia, a Roma e Firenze dove avremo delle brinate specie lontano dall’isola di calore urbana, mentre al Nord sono previste le prime gelate diffuse in Pianura Padana. Un quadro normale a metà novembre, ma che in questo autunno ‘caldissimo’ fa diventare la notizia da ‘matita rossa’: arriva il freddo al mattino, arrivano le gelate! In tendenza, il weekend sarà in prevalenza soleggiato salvo al Nord-Ovest: sulle regioni nord occidentali avremo un rapido aumento delle nubi nella giornata di domenica, ad iniziare dalla Liguria dove potrebbe anche piovere.

Sul resto del territorio vivremo due buone giornate autunnali nell’attesa della prima perturbazione atlantica più organizzata prevista da lunedì. Da lunedì, infatti, potrebbero arrivare piogge diffuse al Centro-Nord e tanta neve sulle Alpi. Un ritorno all’antico, al meteo di una volta, quando a Novembre pioveva e nevicava.

Meteo fine settimana nel dettaglio