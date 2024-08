Milano, furti nelle abitazioni durante le vacanze: le 5 regole per evitarli

Con l'arrivo dell'estate e delle vacanze, aumenta il rischio di furti nelle abitazioni, soprattutto durante il periodo di Ferragosto. L'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, ha pubblicato un utile vademecum per aiutare i cittadini a proteggere le proprie case.

"Questo è un periodo in cui molte abitazioni rimangono vuote per settimane," spiega La Russa. "Seguendo alcune semplici regole, è possibile ridurre significativamente il rischio di furti".

Tra i consigli principali, l'assessore suggerisce di non divulgare sui social media informazioni sui propri spostamenti, evitare l'accumulo di posta nelle cassette e chiudere sempre i cancelli di accesso alla strada.

La Russa: "Ecco i 5 consigli per evitare i furti in casa durante l'estate"

In collaborazione con l'ANACI di Milano, l'assessore La Russa ha condiviso cinque regole fondamentali per prevenire i furti in casa nei mesi estivi. Oltre a non pubblicare notizie sui social media e a prestare attenzione alla posta, consiglia di lasciare una luce o un apparecchio acceso quando ci si allontana per brevi periodi e di chiudere sempre i cancelli. Nel dubbio, chiamare le Forze dell’ordine. È fondamentale, inoltre, mantenere un buon rapporto con i vicini e chiedere la loro collaborazione per monitorare eventuali movimenti sospetti. Il presidente dell'ANACI, Leonardo Caruso, sottolinea l'importanza della figura del custode nei condomini, definendolo un "angelo d'argento" che garantisce maggiore sicurezza, soprattutto per gli anziani rimasti in città.