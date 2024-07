Milano: litiga con la compagna poi brucia la porta di casa, arrestato 33enne

Per ripicca nei confronti della compagna, che l'aveva cacciato di casa alcune settimane prima, un 33enne di Cinisello Balsamo ha dato fuoco alla porta dell'appartamento in cui si trovavano la donna, 38 anni, i suoi figli di 16, 12 e tre anni (i primi due avuti da una precedente relazione) e la suocera di 74. L'episodio, reso noto oggi, risale al 20 luglio.



Milano, 33enne arrestato e denunciato per incendio doloso

Le donne, con i bambini, hanno trovato rifugio da vicini e sono poi stati portati tutti in ospedale per una lieve intossicazione. I carabinieri hanno trovato l'uomo alcune ore dopo a Sesto San Giovanni e il 33 enne ha ammesso le proprie responsabilità facendo trovare una boccetta con liquido infiammabile come quello usato per bruciare la porta. E' stato denunciato per incendio doloso.