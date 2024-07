10 Corso Como presenta il nuovo concept e la mostra dell'artista Talia Chetrit

10 Corso Como annuncia una nuova fase del progetto Ripensare 10 Como Como: a settembre l’iconica destinazione milanese svela l’innovativo concept del negozio, ideato dall’agenzia multidisciplinare 2050+, secondo la visione di Tiziana Fausti.

Secondo il rinnovato concept, l’area donna al piano terra è concepita come una macchina teatrale flessibile e coerente nelle intenzioni e nelle soluzioni architettoniche con gli spazi del primo piano, la Project Room e la Galleria, inaugurati lo scorso febbraio.

Lo store è ripensato come un ingranaggio industriale capace di trasformarsi in modo fluido, riconfigurando la sua identità e adattandosi organicamente alla varietà di esperienze ed eventi che accoglie. Il progetto ripensa inoltre i percorsi dell’intera location, rendendo gli ambienti di collegamento i protagonisti del racconto architettonico. La nuova scala interna, interamente rivestita in acciaio, collega la nuova area donna alla Project Room e alla Galleria.

Durante i lavori di ristrutturazione dell’area vendita al piano terra, previsti per il mese di agosto, la selezione moda di 10 Corso Como sarà esposta e disponibile nella Galleria al primo piano, e su 10corsocomo.com.

La programmazione dedicata alle arti visive della Galleria 10 Corso Como

Riparte in occasione della Settimana della Moda Donna la programmazione dedicata alle arti visive della Galleria 10 Corso Como. Dal 18 settembre, apre al pubblico la più ampia mostra personale sino a ora dedicata al lavoro di Talia Chetrit. Autoritratti, scene familiari, nature morte e fotografie di strada; nessun soggetto è escluso dalla pratica artistica di Chetrit che si interroga sull’attuale validità dei “generi fotografici”, infondendovi il candore della fragilità e uno sguardo sfrontato sui tabù.