Bergamo: 100 euro per evitare multa, Polstrada arresta camionista

Per evitare una multa per il sovraccarico del camion ha tentato di corromperli con una banconota da cento euro. Tanto e' bastato agli agenti della Polstrada di Seriate per arrestare un uomo di 42 anni di origini filippine. L'episodio nella mattinata di ieri al casello autostradale dell'A4 a Seriate (Bergamo) dove la pattuglia ha fermato un autocarro adibito al trasporto di alimenti surgelati. Il camionista oggi dovrà comparire in Tribunale a Bergamo per la convalida dell'arresto.