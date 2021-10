13.10 Ristorante: il design e la cucina si incontrano alle porte di Milano

Serena Confalonieri presenta il suo primo progetto di interior design: un boutique restaurant da 25 coperti alle porte di Milano che verrà inaugurato all’inizio del 2022. Il concept di 13.10 Ristorante unisce la cifra stilistica della designer con la filosofia gastronomica dello chef Marcello Passoni, fatta di ingredienti a Km0 e influenze culturali dal mondo.

L’obiettivo è trasmettere una sensazione domestica, dare l’idea di mangiare fuori ma sentendosi un po’ a casa, mettendo i clienti a proprio agio. Il locale si sviluppa all’interno di un cortile, accogliendo gli ospiti in uno spazio intimo, grazie ad una divisione degli spazi razionale ma informale. Le ambientazioni interne, calde e conviviali, sono caratterizzate da tinte accese ma naturali che richiamano gli ingredienti utilizzati in cucina, pattern eclettici e vivaci, colori brillanti e romantici, oggetti di arredo ricercati e pezzi su misura.

Per gli interni la designer ha voluto coinvolgere alcune prestigiose aziende del settore dell’arredo, che hanno deciso di far parte del progetto con i loro prodotti e una serie di customizzazioni. Tra i main partner coinvolti, HD Surface si è occupata delle finiture di pareti e soffitti, mentre Ceramiche Cielo, ha seguito l’arredo bagno. A questi si aggiungono una serie di prodotti disegnati dalla stessa Serena Confalonieri: il wallpaper Carnival di Wall&Decò scelto per il bagno, lo specchio Stilla di Potocco, la collezione di tableware Kyma di Sambonet.

Tra le aziende partner: Florim ha fornito i rivestimenti ceramici, Servomuto e MM Lampadaririspettivamente lampade a sospensione e applique, Fratelli Levaggi le tipiche sedie chiavarine artigianali, Besana Carpet Lab il tappeto, disegnato da Serena Confalonieri e realizzati appositamente per 13.10 Ristornate. Tra i prodotti firmati dalla designer e utilizzati nel progetto, anche il tessuto jacquard Scott disegnato per l’Opificio e il tavolo Archie di Medulum.