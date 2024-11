MI’mpegno Giovani, una Rete per costruire il Futuro: l'evento il 14 novembre

14 Novembre MI’mpegno Giovani, una Rete per costruire il Futuro

L'obiettivo della serata è un dialogo partendo da un tema caldissimo della nostra vita: l'interazione dell'Intelligenza Artificiale con le attività di studio e lavoro. Sarà un’opportunità oppure una difficoltà? Ne parliamo con il Prof Markus Krienke e Veronica Pruinelli (Direttore Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale) davanti a un buon aperitivo. Giovedì 14 novembre a partire dalle 18.30 al Bar Sangiorgio 14, in via Abbondio Sangiorgio 14 a Milano (zona Arco della Pace).

I posti sono limitati, gradita la conferma a info@mimpegno.com