2 Giugno, manifestazione del centrodestra in piazza Duomo a Milano

Anche a Milano il 2 giugno le principali forze politiche del centrodestra saranno in piazza. Mentre a Roma saranno presenti per la manifestazione nazionale Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, nel capoluogo lombardo l'appuntamento è in piazza del Duomo con, tra gli altri, Attilio Fontana. La manifestazione osserverà naturalmente tutte le indicazioni relative al distanziamento ed all'obbligo di mascherina, con misurazione della febbre all'ingresso. La manifestazione è promossa per far sentire al Governo il malcontento dei lombardi.