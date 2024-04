25 aprile: "Cessate fuoco ovunque"; a Milano Pif e Bombardieri

"E' urgente un 25 aprile di liberazione dalla guerra: cessate il fuoco ovunque". Nonostante le polemiche sollevate in primis dalla Comunita' ebraica, e subito dopo anche da quella ucraina, entrambe incerte se partecipare al corteo del 25 aprile a Milano, non cambiera' lo slogan - "Cessate il fuoco ovunque" - che quest'anno aprira' il corteo organizzato dal Comitato unitario antifascista per la festa della Liberazione. "Facciamo di questo 25 aprile una giornata indimenticabile, insieme. Contro gli attacchi alla Costituzione che l'attuale Governo di estrema destra sta attuando" ma anche "rispetto al contesto internazionale, con le guerre in atto e la conseguente crescita della militarizzazione, per fermare i massacri delle popolazioni civili", e' l'appello del Comitato che intanto ha deciso chi parlera' dal palco della manifestazione.



25 aprile, a Milano Pif e Bombardieri

Ad aprire gli interventi sara' Primo Minelli, presidente dell'Anpi di Milano, subito dopo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, seguito dall'attore e regista Pif. Per i sindacati invece prendera' parola il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri. A chiudere ci pensera' il presidente dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo, subito prima del concerto eseguito dalla sezione Anpi del Teatro alla Scala. Previsto alle 14 il concentramento ai Bastioni di Corso Venezia, poi alle 14.15 la partenza del corteo che raggiungera' Piazza Duomo intorno alle 15.30.

Milano: Anpi, solidarietà a Comunità ebraica, 'vi aspettiamo il 25 Aprile'

L'Anpi Provinciale di Milano esprime "solidarietà e vicinanza" alla Comunità Ebraica milanese "per l'odio razziale e religioso che è stato espresso in rete da un cittadino italo egiziano che è stato arrestato dalla polizia per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all'odio razziale e religioso, aggravate dall’apologia della Shoah". "L’antisemitismo è incompatibile con i valori democratici e antifascisti della nostra Costituzione. Vi aspettiamo al corteo del 25 Aprile", afferma il presidente dell'Anpi milanese, Primo Minelli.