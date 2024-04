25 aprile, Salvini presenta il suo libro a Milano

25 aprile, Salvini presenta il suo libro: "Controvento. L'Italia che non si arrende"

"La giornata di oggi e' un inno alla vita e alla liberta'. Grazie a chi e' in tutte le piazze, se composto. Quando ho visto che stamattina qualcuno a Roma prendeva a insulti la Brigata ebraica mi sono vergognato per loro". A dirlo e' il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, alla presentazione del suo libro 'Controvento. L'Italia che non si arrende', alla Fondazione Istituto dei ciechi di Milano.

Salvini, Lega candida Vannacci in tutti i collegi elettorali

"Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà assieme alla Lega in parlamento europeo" Così il ministro dei Trasporti, che ha aggiunto: «Sono contento – ribadisce – che gli italiani nelle liste della Lega in tutti i collegi elettorali possano scegliere anche il suo nome". "Rinnovo la mia considerazione nei confronti di Matteo Salvini, lui ha anticipato la cosa, ci sarà il mio annuncio ufficiale in questi giorni. Sarò un candidato indipendente e manterrò la mia identità. Condividendo molti principi con la Lega di Matteo Salvini correremo insieme", ha ribadito a LaPresse il generale Vannacci.

Lega, Salvini: grato finché campo a Bossi e Maroni

“Ho dedicato questa fatica” anche “a Umberto Bossi e a Roberto Maroni, perché se non avessero cominciato loro, voi sareste altrove e io a fare altro, possibilmente il mestiere che c’ho scritto sulla carta d’identità, il giornalista. Sono grato finché campo perché mi hanno cambiato la vita Bossi e Maroni”. Lo ha detto il vicepremier nel corso della presentazione del libro. Bossi e Maroni “non sempre sono stati generosi nei miei confronti. Mi sono più preziosi quelli che quando sbaglio mi dicono che sto sbagliando, piuttosto che quelli che mi dicono che sto facendo bene. Da permaloso lì per lì mi incazzo, ma poi ci ragiono”, ha aggiunto.

Lega, Salvini: io e Giorgia? Gli avversari sono fuori

"Con Giorgia - prosegue Salvini - più ci conosciamo più il rapporto diventa quasi personale. Non siamo mai stati insieme al governo, da un anno e mezzo anche se abbiamo due caratteri belli tosti abbiamo capito che dobbiamo mantenere l'impegno a governare 5 anni. E poi il mio successo è il suo successo, il suo successo è il mio successo. Gli avversari sono fuori".