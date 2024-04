25 aprile, Schlein: "Sinistra antisemita? Non è così"

"Non e' cosi' oggi, e' una giornata il 25 aprile dove bisogna andare avanti con la difesa dei valori costituzionali. Noi siamo qui per quello". Cosi' Elly Schlein al corteo del 25 aprile risponde a chi dice che la sinistra e' antisemita. "Difendere la sanita' pubblica - aggiunge - il diritto alla salute, per una retribuzione equa e dignitosa per assicurare la dignita' di tutti i lavoratori...Il nostro modo oggi per onorare la resistenza e' portare avanti le battaglie per attuare la Costituzione, sulla giustizia sociale, sul lavoro, sui diritti fondamentali delle persone. Noi andiamo avanti".