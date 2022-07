86 grammi di cocaina, arrestato un uomo di 36 anni

I Carabinieri della Stazione di Arcisate (VA), impegnati in un servizio di vigilanza e prevenzione generale sul territorio del Comune di Induno Olona (VA), hanno arrestato un uomo albanese di 36 anni con 86 grammi di cocaina.

All’interno di un’intercapedine della veranda contanti per 2.330 euro

L'uomo fermato a bordo di una Fiat Bravo nascondeva sul sedile posteriore un panetto contenente cocaina del peso di 55,5 grammi coperto da un maglioncino. Le operazioni di ricerca, successivamente estese anche all’abitazione del soggetto, hanno consentito di ritrovare altri 31 grammi della stessa sostanza già suddivisi in 45 dosi nascoste all’interno di un’intercapedine della veranda oltre a denaro in contanti per 2.330 euro ritenuti frutto di attività di spaccio e due telefoni cellulari sequestrati. Il 36enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e accompagnato nel carcere di Varese.