A Chinatown il granchio da 32kg. Sequestro durante capodanno cinese

Il granchio cinese, la cui vendita è illegale, è stato sequestrato in Chinatown a Milano durante un intervento degli ispettori pesca della Capitaneria di porto di Genova. Che hanno svolto controlli anche nella città della lanterna presso la ristorazione etnica e il commercio al dettaglio, elevando sanzioni amministrative per un totale di 4.500 euro con il sequestro di 230 chilogrammi di prodotti ittici, come racconta GenovaToday.

La direzione ligura opera su tutta la filiera, anche su quella milanese. E proprio a Milano, nei giorni del capodanno cinese, gli operatori hanno sorpreso una persona all’interno di un deposito intenta a caricare delle cassette in polistirolo contenenti 'Granchio Cinese', la cui commercializzazione allo stato vitale è vietata, si tratta infatti di una specie altamente invasiva e per questo temibile. L'uomo è stato denunciato a piede libero mentre il contenuto della cassetta, circa 32 chilogrammi, è stato sequestrato. Dagli altri controlli svolti sono emersi altri problemi con il sequestro di altri 8 chilogrammi di pesce e multe per 4.500 euro.