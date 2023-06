A Como frasi contro il Pride. M5S: "Da condannare, gesto da Medioevo"

Nelle scorse ore, all'interno dei Giardini a Lago, è stato appeso lo striscione "No Gay Pride" firmato da Fiamma Tricolore e condiviso dal segretario regionale giovanile Marco Dalle.

Movimento Cinque Stelle Como: "Ancora una volta Fiamma Tricolore si distingue per disprezzo"

Raffaele Erba, coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle Como, interviene sul tema: "Ancora una volta Fiamma Tricolore si distingue per disprezzo e intolleranza verso chi rivendica legittimamente diritti pienamente condivisibili". "Gli striscioni - aggiunge nella nota ufficiale Erba - sono stati rimossi ma il messaggio di odio trasmesso dagli esponenti della destra estrema rimane e va condannato fermamente. Ben piu' gravi sono le parole del segretario regionale giovanile di Fiamma Tricolore che non ha usato mezzi termini per esprimere astio verso una manifestazione pacifica e sacrosanta".

Raffaele Erba: "Il clima di ostilità di questa destra va combattuto con forza per costruire un futuro migliore"

Il clima di ostilità di questa destra va combattuto con forza per costruire un futuro migliore. Agli organizzatori e ai partecipanti al 'Pride' del 15 luglio esprimo la mia personale solidarietà e quella di tutto il MoVimento 5 Stelle Comasco nella speranza che anche i politici di centrodestra dotati di buonsenso prendano le distanze da questi atteggiamenti antidemocratici".