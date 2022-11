A Fiera Milano la più importante esposizione canina italiana dell'anno

Fiera Milano è pronta ad ospitare la prossima edizione di ENCI WINNER 2022 – la più importante esposizione canina italiana dell’anno e tra i più prestigiosi eventi cinofili al mondo, organizzata dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) – ospitata nei padiglioni 13 e 15 a fieramilano-Rho dal 16 al 18 dicembre 2022.

Fiera Milano PETS ON CHRISTMAS: ecco tutte le novità

“Se la cinofilia è innanzitutto condivisone di una grande passione – afferma il Presidente dell’ENCI Dino Muto – ENCI Winner è il momento nel quale gli allevatori, i proprietari e tutte le persone si possono incontrare per condividere tecniche di allevamento di gestione degli animali, esperienze, ma anche e soprattutto l’amore per i cani. Ci è sembrato pertanto naturale poter dare un accento di festa all’ENCI Winner di quest’anno sottolineando l’avvicinarsi del Natale con il suo portato di tradizione, cultura e il valore di una grande famiglia che comprende i nostri cani”. Infatti, durante i giorni della manifestazione, per la prima volta, sarà allestito a Fiera Milano PETS ON CHRISTMAS, un villaggio natalizio che renderà ancora più memorabile la manifestazione. Situato all’interno della fiera, darà la possibilità al pubblico e agli amanti degli animali, insieme alle famiglie e ai bambini, di fare gli acquisti di Natale per sé o per il proprio animale, di conoscere i prodotti e i servizi pensati ad hoc per il proprio pet, di confrontarsi con professionisti selezionati quali educatori, veterinari e toelettatori e di passare una giornata all'insegna del divertimento, approfondendo la conoscenza sul tema del pet a 360 gradi.

Fiera Milano, progetti dedicati al grande pubblico

All’interno del villaggio natalizio PETS ON CHRISTMAS, sarà possibile fare shopping e conoscere da vicino le aziende del settore che per l’occasione proporranno una selezione dei migliori prodotti e accessori pensati per il Natale (quali collari, guinzagli, pettorine, cappottini, cucce, ciotole, per citarne alcuni). “Con questo progetto puntiamo a uscire dagli standard delle fiere classiche, – afferma Nicola Bonacchi, direttore Hosted Exibitions di Fiera Milano – creando un evento in grado di coinvolgere anche il territorio, mettendo le aziende in contatto diretto con il pubblico finale. Fiera Milano continua a sviluppare progetti dedicati al grande pubblico con l’obiettivo di permettere ai milanesi e a tutti i visitatori della fiera di vivere a pieno la città”.

Un momento speciale e originale in occasione delle festività natalizie

“È con una certa emozione che ci avviciniamo per la prima volta ad ENCI WINNER con il villaggio natalizio PETS ON CHRISTMAS a Fiera Milano, – sottolinea Maurizio Cavezzali, CEO di Equipe International e segreteria commerciale di ENCI WINNER – sicuri da una parte dell’esperienza consolidata che ENCI ha acquisito negli anni in questo settore e dall’altra fiduciosi di poter fornire agli appassionati degli animali un momento speciale e originale in occasione delle festività natalizie nel contesto di Fiera Milano”.



Tre giornate nelle quali gli allevatori potranno confrontarsi e scambiarsi esperienze mentre gli amanti dei cani potranno ammirare, conoscere e scoprire la simpatia, la bellezza e le attitudini delle diverse razze canine. Saranno 400 le razze canine presenti, per circa 10.000 cani iscritti. Una giuria internazionale composta da 60 esperti avrà il compito di selezionare i migliori, che si disputeranno il titolo del BEST IN SHOW ENCI WINNER 2022, sfilando nel più prestigioso Ring d’Onore d’Italia. Per consentire al pubblico di approfondire la conoscenza del meraviglioso universo a quattro zampe, alcuni esperti accompagneranno gli appassionati in tour guidati nei padiglioni, alla scoperta della storia, delle caratteristiche peculiari e degli aspetti più curiosi di ciascuna razza canina.

Fiera Milano, molte le attività ludiche per i bambini

Saranno previsti inoltre momenti di spettacolo dei più avvincenti sport cinofili, come l’agility, l’obedience, la dog dance e il flyball. Presso lo stand di Royal Canin, main sponsor dell’evento, saranno organizzate attività ludiche per i bambini. Punto di riferimento della manifestazione, lo spazio Royal Canin sarà il luogo in cui acquisire informazioni utili, ma anche in cui potersi ritrovare, scattare fotografie e farsi fare un ritratto o una caricatura con il proprio cane.

L’appuntamento con la cinofilia a Fiera Milano, nella cornice di ENCI WINNER 2022 è dal 16 al 18 dicembre 2022.