A Fieramilano Rho Emo Milano, mostra mondiale dei robot

Oggi a Fieramilano Rho al via Emo Milano 2021 mostra mondiale dei robot. Promossa da CECIMO, e organizzata da UCIMU, EMO è una manifestazione espositiva itinerante alternativamente ospitata da Milano e Hannover. Considerata la manifestazione di riferimento per gli operatori dell’industria manifatturiera mondiale, EMO Milano si svolge sino a sabato 9 ottobre a Fieramilano Rho. Protagoniste della manifestazione sono 700 imprese, il 60% estere, provenienti da 34 paesi. Nei 100mila metri quadrati di superficie espositiva totale sono esposte 3.500 macchine per un valore di oltre mezzo miliardo di euro.All’incontro interverranno: Giorgio Metta, Direttore scientifico di IIT, Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, Luigi Galdabini, Commissario Generale EMO Milano 2021, Hans-Martin Schneeberger, Presidente CECIMO associazione delle industrie europee della macchina utensile, Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano, Barbara Colombo, Presidente UCIMU-Sistemi per produrre, associazione costruttori italiani macchine utensili, robot e automazione, Carlo Ferro, Presidente ICE-Agenzia, Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, e Gilberto Pichetto Fratin, Viceministro Ministero Sviluppo Economico.Introduce Alfredo Mariotti, direttore EMO Milano. 2021