A fuoco tetto di un palazzo storico, nessun ferito

Un incendio si è sviluppato, stamani prima dell'alba, in un palazzo storico del centro di Milano, in via Manzoni 45. Il palazzo, uno stabile di fine '800, è stato sgomberato ma non si registrano feriti o intossicati. Sul posto il 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia Locale. Le fiamme sono state circoscritte ma i pompieri stanno ancora operando per lo spegnimento di focolai all'interno del sottotetto.