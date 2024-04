A Milano 200 studenti in corteo per Fridays for Future

È partito da largo Cairoli a Milano il corteo studentesco organizzato da Fridays for Future "per la giustizia climatica". Nella giornata dello sciopero globale per il clima, circa 200 ragazzi milanesi sono scesi in strada diretti verso piazza XXIV Maggio. In apertura del corteo, uno striscione con scritto "Free Palestine = climate justice". Arrivati davanti alla sede Enel in via Carducci, gli attivisti hanno messo in scena fatto un flash mob, accendendo alcuni fumogeni

Zanella (Alleanza Verdi Sinistra): rotesta sacrosanta e necessaria

"E' una protesta sacrosanta, necessaria, essenziale per dare una scossa al conservatorismo 'fossile' e suicida delle destre. La svolta green promessa dall'Europa è stata tradita da un gruppo dirigente vecchio e compromesso con i potentati economici e con gruppi di interesse che guardano solo alle loro tasche, mentre l'Italia delle destre sceglie politiche di devastazione, dalle trivellazioni al cemento delle grandi e inutili opere, preservando gli extraprofitti che tutto questo garantisce. Il futuro così viene compromesso, fondamentali i movimenti di protesta che mobilitano la rabbia delle giovani generazioni". Lo ha dichiarato la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella, in merito allo sciopero per il clima in corso in diverse città italiane, indetto da Fridays For Future Italia.