A Milano arriva il murale pubblicitario firmato Loste e Samsung Italia

Il nuovo murale pubblicitario firmato Loste e Samsung Italia

Corso Garibaldi si tinge di colori. Da oggi fino a fine dicembre, i milanesi potranno ammirare nella storica via meneghina un nuovo murale pubblicitario realizzato dallo street artist Loste e promosso da Samsung Electronics Italia. Dopo la challenge su TikTok, l'azienda ha infatti deciso di colorare il centro della città con i toni del nuovo smartphone Galaxy S20 FE, raccontando il prodotto attraverso una nuova modalità di comunicazione.

Il progetto di affissione non convenzionale è stato realizzato in collaborazione con Clear Channel Italia, società attiva nel settore dell’Out-of-Home.

“Galaxy S20 FE rappresenta per Samsung un nuovo modo di portare le ultime innovazioni a un numero ancora maggiore di persone, offrendo ai fan la possibilità di fare ciò che amano con il meglio di Galaxy ad un prezzo accessibile”, ha dichiarato Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia. “Abbiamo, quindi, scelto anche nuovi modi per comunicare il prodotto in linea con il suo spirito giovane e divertente, prima attraverso una challenge su TikTok e ora con un murale pubblicitario. Riteniamo, infatti, che la comunicazione tramite la wallart sia efficace, artistica e di grande impatto per il pubblico, un modo per coniugare il mondo digitale e quello reale”.

Il murale è stato realizzato utilizzando la tecnica della pittura spray creando un effetto tridimensionale con forme e volti ricchi di dettagli. Il progetto porta la firma dell’artista Loste, che unisce la passione per l’arte figurativa e classica al mondo pop e underground tipico dei nostri tempi.

“Scegliere il linguaggio della street art è un gesto forte che dimostra, da parte di un brand, avanguardismo e voglia di proiettarsi verso il futuro. Per questo la collaborazione con Samsung conferma un sodalizio vincente tra la bellezza di una forma d’arte dei nostri giorni e il fascino del mondo pubblicitario, un settore sempre attento ai trend e alla cura per i dettagli. Progetti di questo tipo sono sempre interessanti e rappresentano una di quelle sfide da cogliere per conferire maggiore potenza comunicativa a un prodotto che, in questo modo, diventa opera d’arte” ha commentato Mirko “Loste” Cavallotto, Graffiti Artist.